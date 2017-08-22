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Бывший тренер «Спартака»: Шансов победить у «Салавата Юлаева» больше

22 августа 2017, 09:51
Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко дал прогноз на стартовый матч «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ с «Адмиралом».

Сегодня «Салават Юлаев» впервые выйдет на лед в регулярном чемпионате под руководством нового тренера Эркки Вестерлунда. Бывший главный тренер челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко в прогнозе «Рейтингу букмекеров» сказал, что больше шансов на победу у уфимской команды:

- В этом сезоне ждут от «Салавата Юлаева» высокого результата – иначе бы не приглашали иностранного специалиста. Пригласили на самом деле очень опытного и авторитетного тренера, укрепили вратарскую линию, придали жёсткости и агрессии в обороне. «Адмирал» сохранил прошлогодний состав, команда управляемая и хорошо обученная. Играет всегда с огромным желанием и самоотдачей. Команды не так давно встречались, уже на турнире в Уфе, а потому смогли хорошо изучить друг друга.

- Уфимцы подтвердят статус одного из фаворитов Востока и фаворита этого матча, - считает Андрей Сидоренко. - Уверен, что мы станем свидетелями большого количества заброшенных шайб, по крайней мере, в шести шайбах не сомневаюсь. Шансов победить у «Салавата Юлаева» больше. Прежде всего за счет более мастеровитого и сбалансированного состава, а также хороших и мощных игроков, которые могут решить исход матча в одиночку. Кроме того, уфимцы традиционно опасны в большинстве.

Матч начнется сегодня, 22 августа, на «Уфа-Арене» в 19:00 уфимского времени.

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