Бывший тренер «Спартака»: Шансов победить у «Салавата Юлаева» больше

- В этом сезоне ждут от «Салавата Юлаева» высокого результата – иначе бы не приглашали иностранного специалиста. Пригласили на самом деле очень опытного и авторитетного тренера, укрепили вратарскую линию, придали жёсткости и агрессии в обороне. «Адмирал» сохранил прошлогодний состав, команда управляемая и хорошо обученная. Играет всегда с огромным желанием и самоотдачей. Команды не так давно встречались, уже на турнире в Уфе, а потому смогли хорошо изучить друг друга.