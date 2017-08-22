Андрей Малахов заявление об увольнении направил «Почтой России»

- Это как в семейной жизни: сначала была любовь, потом это переросло в привычку, а в какой-то момент — это брак по расчету, - поделился Андрей Малахов. - Мой контракт с «Первым каналом» закончился 31 декабря 2016 года и не продлевался — настолько все привыкли, что я здесь. Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте.