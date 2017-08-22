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Андрей Малахов заявление об увольнении направил «Почтой России»

22 августа 2017, 09:59
Известный телеведущий подтвердил наличие неразрешимых противоречий с «Первым каналом».

Известный телеведущий Андрей Малахов в интервью газете «Коммерсантъ» подробно рассказал о причинах своего увольнения с «Первого канала».

Он рассказал, что пришел в «Останкино» студентом на практику, по три часа ждал, когда ему выпишут пропуск. Он был очарован этим миром и начинал с того, что «днем бегал за кофе, ночью – в ларек за водкой для легенд телевидения». Однако, несмотря на то, что он стал известным телеведущим, коллеги к нему относились «как к сыну полка».

- Это ситуация, когда твои коллеги пришли гораздо позже, но уже имеют собственные проекты. А у тебя все тот же прежний статус. Ожидается, что ты будешь «ведущим на ухе», но тебе уже есть о чем самому поговорить со своими зрителями, - сказал Андрей Малахов.

Он отметил, что хочет расти и развиваться.

- Это как в семейной жизни: сначала была любовь, потом это переросло в привычку, а в какой-то момент — это брак по расчету, - поделился Андрей Малахов. - Мой контракт с «Первым каналом» закончился 31 декабря 2016 года и не продлевался — настолько все привыкли, что я здесь. Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте.

Сообщения СМИ о том, что одной из главных причин его ухода является конфликт с продюсером Натальей Никоновой, Андрей Малахов комментировать отказался.

- Некоторые говорят, что у меня кризис среднего возраста. Может и так, в 45 начинаешь смотреть на определенные вещи иначе. Еще одной частью в этом падающем домино стала программа, которую мы делали к 30-летию «Доброго утра», где я начинал. Я с грустью смотрел на людей, которые были моими кумирами, и понял, что если останусь на этой позиции, то рано или поздно превращусь в них, - сказал известный телеведущий.

«Первый канал» о своем решении он предупредил за месяц, и в первый день отпуска написал письмо Константину Эрнсту (гендиректор «Первого канала») о том, что он устал и уходит, а заявление об увольнении направил «Почтой России».

Теперь Андрей Малахов будет продюсером и ведущим шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». По его словам, переговоры с телеканалом шли в несколько этапов. Условия, на которые пригласили его на «Россию 1», по словам самого Андрея Малахова, практически сопоставимы с «Первым каналом».

Предложения Малахову также поступали и от других телеканалов. Так, например, ему предложили вести «Дом-2», также было предложение вести большой проект на СТС.

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