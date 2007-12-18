Андрей Малахов написал открытое письмо Константину Эрнсту и Первому каналу

Популярный ведущий Андрей Малахов написал открытое письмо коллективу Первого канала и его гендиректору Константину Эрнсту. В нем он лично поблагодарил коллег, с которыми у него сложились особо хорошие отношения, а также озвучил причину своего ухода.

Письмо Малахова опубликовано на сайте журнала Starhit, главным редактором которого он является. В нем он обратился к своим коллегам, которые "искренне сопереживали в трудные минуты, радовались его победам и просто были рядом, несмотря ни на что".

Обращаясь к сотрудникам Первого канала, Малахов несколько раз упомянул о необходимости личного развития, давая понять, что это является главной причиной его ухода. Обращаясь руководителю спортивной редакции Первого канала Николаю Малышеву, он предпололожил, что он должен точно войти в его положение. Поскольку «предложение стать продюсером собственного шоу поступает не каждый день».

- Вот написал все это и понимаю: за 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно – насколько нам было хорошо вместе, - написал Малахов в конце письма. - Берегите себя и своих близких, мои любимые! Храни нас Бог!

Отметим, что на телеканала Россия 1 уже официально потвердили, что Малахов будет вести ток-шоу «Прямой эфир».

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