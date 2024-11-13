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Андрей Малахов

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Ноябрь
Звезда соцсетей ушел на СВО
13 ноября, 13:48
Июнь
Малахов восхитился блогером из Уфы
Своими впечатлениями от участия в шоу телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души» поделился лишившийся ног блогер Рустам Набиев, свои размышления он опубликовал в соцсетях.
28 июня, 13:54
Блогер из Башкирии спел у Андрея Малахова
На съемку передачи в Москву ездила вся семья известного на всю Россию после обрушения казармы и потери ног мужчины.
1 июня, 11:06

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