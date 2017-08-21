В некоторых районах Башкирии объявлен высокий класс пожароопасности

По сведениям ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 22 августа в большинстве районов республики сохранится II, III класс пожароопасности, сообщает пресс-служба МЧС. А на территории Бирского, Дюртюлинского, Куюргазинского и Уфимского районов республики прогнозируется IV класс пожарной опасности. Также с 22 по 25 августа 2017 года на территории Федоровского района прогнозируется V пожарной опасности.