В некоторых районах Башкирии объявлен высокий класс пожароопасности

По сведениям ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 22 августа в большинстве районов республики сохранится II, III класс пожароопасности, сообщает пресс-служба МЧС. А на территории Бирского, Дюртюлинского, Куюргазинского и Уфимского районов республики прогнозируется IV класс пожарной опасности. Также с 22 по 25 августа 2017 года на территории Федоровского района прогнозируется V пожарной опасности.
В период установления IV класса пожарной опасности, лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня и быстро распространяются При V классе пожарной опасности лесные пожары возникают от любого источника открытого огня, горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.
Главное управление МЧС России по Башкирии, призывает жителей республики быть крайне осторожными в обращении с открытым огнём, не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные попытки детей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкирии еще в 24 районах введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы и града.
Соответствующее распоряжение 15 августа подписал глава региона Рустэм Хамитов. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации республики. Режим ЧС введен в Абзелиловском, Архангельском, Аургазинском, Баймаксом, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Миякинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Хайбуллинском, Чекмагуевском, Шаранском и Янаульском районом.