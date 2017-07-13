В Башкирии еще в 24 районах введен режим ЧС

12 июля режим ЧС был введен в 24 районах.

В Башкирии еще в 24 районах введен режим чрезвычайно ситуации из-за переувлажнения почвы и града. Соответствующее распоряжение 15 августа подписал глава региона Рустэм Хамитов. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации республики. Режим ЧС введен в Абзелиловском, Архангельском, Аургазинском, Баймаксом, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Миякинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Хайбуллинском, Чекмагуевском, Шаранском и Янаульском районом.