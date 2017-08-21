В МЧС Башкирии подтвердили гибель мужчины на Павловском водохранилище

Ранее нами сообщалось , о том, что по свидетельству очевидца на Павловском водохранилище погиб мужчина 29 лет. Кроме того, очевидец сообщил, что есть один пострадавший. Однако, эту информацию в МЧС не подтвердили. Сегодня, на официальном сайте министерства, появилось официальное подтверждение информации о погибшем и пострадавшим.