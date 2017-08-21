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В МЧС Башкирии подтвердили гибель мужчины на Павловском водохранилище

21 августа 2017, 10:32
Также имеется один пострадавший.

Ранее нами сообщалось , о том, что по свидетельству очевидца на Павловском водохранилище погиб мужчина 29 лет. Кроме того, очевидец сообщил, что есть один пострадавший. Однако, эту информацию в МЧС не подтвердили. Сегодня, на официальном сайте министерства, появилось официальное подтверждение информации о погибшем и пострадавшим.

20 августа в 11 часов 25 минут в дежурную поступила информация о том, что 01.05 ч. ночи произошло столкновение катера «АМУР-4» с причалом на базе отдыха «Юность» на территории Павловского водохранилища. На место были направлены 6 единиц техники и 14 человек личного состава. В результате происшествия 29-летний мужчина погиб, пострадал 25-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован в больницу.

МЧС напоминает о соблюдении правил безопасности на отдыхе на воде и вблизи водоемов, а также при управлении маломерными судами.

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