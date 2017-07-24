В Башкирии на Павловском водохранилище парень погиб на катере

Хотя по официальной информации МЧС, пострадавших нет.

В Башкирии на Павловском водохранилище катер въехал в причал. Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу МЧС сегодня утром в 9.20 уфимского времени.

- Столкнулся катер «АМУР-4» с причалом на Павловском водохранилище. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском управлении МЧС. - Привлекаемые силы и средства: 14 человек, 6 единиц техники.

Местные жители сообщили другую информацию. Катер столкнулся с причалом, вероятнее всего, этой ночью. Случилось это в 10 километрах от плотины выше по течению.

- Шли ночью, ударились об трубу, - рассказал источник Медиакорести. - Один погибший, один раненный. Погибшему 29 лет. Второго отвезли в Уфу, в 21-ю больницу. В данный момент на месте происшествия идут следственные действия.