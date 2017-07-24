В Башкирии на Павловском водохранилище парень погиб на катере
В Башкирии на Павловском водохранилище катер въехал в причал. Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу МЧС сегодня утром в 9.20 уфимского времени.
- Столкнулся катер «АМУР-4» с причалом на Павловском водохранилище. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском управлении МЧС. - Привлекаемые силы и средства: 14 человек, 6 единиц техники.
Местные жители сообщили другую информацию. Катер столкнулся с причалом, вероятнее всего, этой ночью. Случилось это в 10 километрах от плотины выше по течению.
- Шли ночью, ударились об трубу, - рассказал источник Медиакорести. - Один погибший, один раненный. Погибшему 29 лет. Второго отвезли в Уфу, в 21-ю больницу. В данный момент на месте происшествия идут следственные действия.
Позже Медиакорсети рассказали другие подробности происшествия на воде. По словам собеседника информагентства, катер «АМУР» шел ночью на скорости и врезался в трубу причальной конструкции. Это не первый случай, когда в старый ржавый причал бьются транспортные средства на воде, пропустив поворот. Погибший парень - житель Красного ключа, крановщик. Он и второй молодой человек были наверху, когда произошло столкновение. Внизу в катере находились и другие люди, но они отделались ушибами и серьезно не пострадали.