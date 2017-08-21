В Башкирии названы самые урожайные районы

- По уборке урожая мы зашли в активную фазу, имеющиеся комбайны позволяют нам убирать в сутки 60 тысяч гектар, но пока убираем 42-45 тысяч, — отметил Ильшат Фазрахманов. – В этом году мы запланировали засеять озимыми культурами более 600 тысяч га. Семена на 150 тысяч га есть в переходящем семенном фонде, остальное будет взято с нового урожая. Уже сегодня мы заложили в наши зернохранилища более 550 тысяч тонн зерна.