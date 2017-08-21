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В Башкирии названы самые урожайные районы

21 августа 2017, 15:26
По словам министра сельского хозяйства республики, урожай в этом году хороший, и пока стоит благоприятная погода для того, чтобы его убирать.

Районами-лидерами республики по урожайности на 21 августа являются: Чекмагушевский 37 центнеров с гектара (ц/га), Стерлитамакский (34,5 ц/га) и Мелеузовский (31 ц/га). Такие данные привел министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов в ходе встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым, сообщает пресс-служба министерства.

- По уборке урожая мы зашли в активную фазу, имеющиеся комбайны позволяют нам убирать в сутки 60 тысяч гектар, но пока убираем 42-45 тысяч, — отметил Ильшат Фазрахманов. – В этом году мы запланировали засеять озимыми культурами более 600 тысяч га. Семена на 150 тысяч га есть в переходящем семенном фонде, остальное будет взято с нового урожая. Уже сегодня мы заложили в наши зернохранилища более 550 тысяч тонн зерна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Башкирии еще в 24 районах введен режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы и града.

Соответствующее распоряжение 15 августа подписал глава региона Рустэм Хамитов. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации республики. Режим ЧС введен в Абзелиловском, Архангельском, Аургазинском, Баймаксом, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Миякинском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском, Хайбуллинском, Чекмагуевском, Шаранском и Янаульском районом.

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