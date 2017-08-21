Андрей Малахов написал открытое письмо Константину Эрнсту и Первому каналу

- Вот написал все это и понимаю: за 25 лет произошло многое, и хотя мне сейчас невыносимо грустно, запомнится только одно – насколько нам было хорошо вместе, - написал Малахов в конце письма. - Берегите себя и своих близких, мои любимые! Храни нас Бог!