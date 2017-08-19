Крым или Сочи – где дешевле отдохнуть

Эксперты «Avito Недвижимость» сравнили ставки аренды в Крыму и Краснодарском крае, и выяснили, сколько стоит снять недвижимость на популярных российских курортах.
В июле 2017 года самая дорогая посуточная аренда квартир была в Ялте – 2,8 тысячи рублей. До этого лидировал Сочи, однако за год стоимость аренды в Сочи повысилась только на 7,7 процентов по сравнению с Ялтой – 12,3 процента. Самые низкие показатели в Евпатории и Феодосии – 1,8 и 1,7 тысяч рублей в сутки.
В сегменте загородной недвижимости лидируют Ялта, Сочи и Геленджик (4,3, 3,8 и 3,7 тысяч рублей), а вот минимальная величина ставок отмечена в Алупке и Туапсе – чуть больше двух тысяч рублей. Вообще снижение показателей отмечено в Алупке, Анапе, Феодосии и Ялте.