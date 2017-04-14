«Вим-авиа» отменила несколько рейсов из Уфы в Сочи

Компания извинилась перед пассажирами за представленные неудобства.

Авиакомпания «Вим-авиа» отменила несколько чартерных рейсов, в том числе Уфа-Сочи, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

Этот рейс выкупался компанией «Интурист». Он должен был выполняться по понедельникам и четвергам до сентября.

Вылеты в этом направлении отменяются с 5 по 15 июня. Это компания объясняет тем, чтобы «минимизировать веерные задержки».

Проблемы у авиакомпании начались в мае этого года. Из-за того, что самолеты несвоевременно возвращаются после планового ремонта компания, не успевает подать их туроператорам.

- Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - отмечается в сообщении компании на ее официальном сайте.

В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов, сообщило 2 июня РИА Новости. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию.

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