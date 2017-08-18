В Сочи нашли труп 23-летнего молодого человека из Башкирии

- В ночь с 17 на 18 августа стало известно о смерти родного братишки моей подруги - 23-летнего Губайдулина Газинура Ражиповича село Акъяр. Труп нашли в Сочи. В течение двух дней нужно ехать с Акъяра забирать тело в Сочи, но у семьи нет возможности собрать нужную сумму. Поэтому, давайте поможем семье, ведь это единственное, что мы можем сделать в память о погибшем Газинуре", - пишет Гузель Сагадеева.