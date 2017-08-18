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В Сочи нашли труп 23-летнего молодого человека из Башкирии

18 августа 2017, 17:16
Родные просят о помощи.

В Сочи нашли труп молодого человека из Башкирии, об этом сообщает родственница погибшего парня в социальной сети в группе "Подслушано Акъяр" ВКонтакте.

- В ночь с 17 на 18 августа стало известно о смерти родного братишки моей подруги - 23-летнего Губайдулина Газинура Ражиповича село Акъяр. Труп нашли в Сочи. В течение двух дней нужно ехать с Акъяра забирать тело в Сочи, но у семьи нет возможности собрать нужную сумму. Поэтому, давайте поможем семье, ведь это единственное, что мы можем сделать в память о погибшем Газинуре", - пишет Гузель Сагадеева.

Известно, что сумма варьируется до 100 тысяч рублей.

- Чем быстрее соберём, тем у нас быстрее возможность выехать за ним, - пишет девушка.

Губайдуллина Галия Ахметовна 639002069076073129.

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