В Башкирии нашли тело пропавшей при странных обстоятельствах женщины
Сегодня, 16:38ПроисшествияКонстантин Климов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимку искали три месяца.
Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту обнаружения тела 55-летней жительницы Уфы, пропавшей в марте текущего года при странных обстоятельствах.
25 марта 2017 года женщина выехала с работы, но до дома не доехала. Через несколько дней её автомобиль был обнаружен в Гафурийском районе Башкирии после ДТП, однако женщина бесследно пропала. Её тело было обнаружено вчера, 18 июня, в лесу на территории города Стерлитамака. Осматривавшие труп эксперты не нашли признаков насильственной смерти, по предварительной версии смерть наступила в результате сердечно-сосудистого заболевания.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей