В Башкирии нашли тело пропавшей при странных обстоятельствах женщины

Уфимку искали три месяца.

25 марта 2017 года женщина выехала с работы, но до дома не доехала. Через несколько дней её автомобиль был обнаружен в Гафурийском районе Башкирии после ДТП, однако женщина бесследно пропала. Её тело было обнаружено вчера, 18 июня, в лесу на территории города Стерлитамака. Осматривавшие труп эксперты не нашли признаков насильственной смерти, по предварительной версии смерть наступила в результате сердечно-сосудистого заболевания.