В Башкирии нашли тело девятилетней Яны Перчаткиной

Подозреваемый в убийстве задержан.

В Башкирии обнаружили тело девятилетней Яны Перчаткиной, пропавшей в Белорецке 3 мая. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, труп был обнаружен в одном из домовладений в Белорецке на улице Фурманова. На теле девочки обнаружены следы насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 38-летний мужчина.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий 38-летний житель поселка Октябрьский Белорецкого района, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативниками совместно с сотрудниками следственного комитета в ходе отработки различных версий и тщательного опроса местных жителей был установлен мужчина, проживающий на улице Фурманова. При осмотре домовладения, где проживает подозреваемый, и обнаружили тело Яна Перчаткиной.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. С задержанным проводятся неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Григория Житенёва, - сообщили в следкоме Башкирии.

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