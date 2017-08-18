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В честь дня государственного флага России в Уфе пройдёт автопробег

18 августа 2017, 14:58
Участникам будут раздавать шарики и ленточки в цветах российского триколора.

22 августа отмечается день государственного флага РФ. Флаг России - официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном.

В группе «Молодой гвардии» сообщается, что в честь этого праздника будет организован автопробег. Колонна автомашин с флагами России проедет по улицам Уфы. Маршрут мероприятия следующий: старт автопробега запланирован у ДК Моторостроителей по улице Первомайской, далее по проспекту Октября, по улице Цюрупы через улицу Валиди к парку «Ватан». На верхней парковке перед Конгресс-холлом, к участникам колонны присоединится пешая группа с большим флагом России. Вся колонна спустится в парк «Ватан», где пройдет раздача ленточек - триколор и запуск шаров цветов российского флага.

Организаторы мероприятия приглашают автовладельцев Уфы принять участие в автопробеге.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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