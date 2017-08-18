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В Башкирии возбуждено дело о пропаже 3-летней девочки

18 августа 2017, 10:18
Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

В правоохранительные органы республики вечером 17 августа 2017 года поступило сообщение о пропаже ребенка в деревне Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. Следственным комитетом факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления (убийство малолетнего).

Напомним , что по версии следствия, около 13 часов 17 августа 2017 года 3-летняя девочка гуляла во дворе и ушла за территорию домовладения. Другие дети видели ее на окраине деревни. Местные жители сначала попытались найти её сами, а потом сообщили о её пропаже в полицию.

- В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, проведен осмотр места происшествия, изъяты и просматриваются видеозаписи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели, проводятсяследственные действия и розыскные мероприятия, - сообщили в следкоме. - С целью поиска девочки привлечены специалисты-подводники МЧС, сотрудники МВД, авиация Росгвардии, запущены беспилотные летательные аппараты с возможностью фото- видеосъемки, к поискам привлечены около 200 волонтеров. Расследование уголовного дела находится на постоянном контроле следственного управления.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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