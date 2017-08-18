В Башкирии возбуждено дело о пропаже 3-летней девочки

Напомним , что по версии следствия, около 13 часов 17 августа 2017 года 3-летняя девочка гуляла во дворе и ушла за территорию домовладения. Другие дети видели ее на окраине деревни. Местные жители сначала попытались найти её сами, а потом сообщили о её пропаже в полицию.