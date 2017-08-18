В Башкирии бывший сотрудник автосалона обманывал клиентов на миллионы

Суд установил, что с октября 2012 года по май 2013 года мужчина работал директором по продажам в автосалоне. Злоумышленник вводил клиентов в заблуждение о выгодных условиях покупки автомобилей и заключал с ними фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Вместо внесения денег в кассу организации, обвиняемый тратил их по собственному усмотрению.