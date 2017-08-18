В Башкирии бывший сотрудник автосалона обманывал клиентов на миллионы

Стерлитамакский суд вынес приговор в отношении 52-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры. Он признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Суд установил, что с октября 2012 года по май 2013 года мужчина работал директором по продажам в автосалоне. Злоумышленник вводил клиентов в заблуждение о выгодных условиях покупки автомобилей и заключал с ними фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Вместо внесения денег в кассу организации, обвиняемый тратил их по собственному усмотрению.
Ущерб, причиненный 16 гражданам, превысил 4 млн руб. Подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления и частично возместил причиненный ущерб.
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.