В Башкирии мошенник незаконно продал квартиры на 23 миллиона рублей

В Башкирии мошенник незаконно продал квартиры на 23 миллиона рублей

Директор компании отправится в колонию общего режима на четыре года.

37-летний житель Стерлитамака Равшан Саларов осужден по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что с 2011 по 2014 годы Саларов, являясь директором ООО БРК «АбсолютСервис» и заместителем директором ООО «Теплая стена», размещал объявления о продаже квартир в строящихся домах города Стерлитамака по заниженной стоимости.

Покупатели заключали предварительные договоры купли-продажи квартир, оплатив за них требуемую сумму. Обвиняемый тратил полученные деньги по собственному усмотрению – квартиры не принадлежали ни ему ни подконтрольным ему организациям. В результате действий Саларова, 16 граждан получили ущерб на сумму более 23 миллионов рублей.

Подсудимый, ранее осужденный за совершение аналогичного преступления, признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Материалы по теме