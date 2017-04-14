В Уфе осудили мошенника за фиктивный ремонт трех домов

Мужчина два года получал из бюджета деньги на ремонт зданий.

Как удалось установить в суде, в 2013 и 2014 году местный предприниматель Айрат Халитов получил от уфимского «Управления административными зданиями» 25 миллионов рублей на ремонт трёх домов. На самом же деле Халитов не собирался выполнять взятые обязательства и подделал акты выполненных работ, для убедительности он всё-таки провёл косметический ремонт зданий, на что, по оценкам прокуратуры, потратил около двух миллионов рублей.