В Уфе осудили мошенника за фиктивный ремонт трех домов

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Ленинского суда Уфы по делу о мошенничестве при получении и расходовании средств на ремонт многоквартирных домов.
Как удалось установить в суде, в 2013 и 2014 году местный предприниматель Айрат Халитов получил от уфимского «Управления административными зданиями» 25 миллионов рублей на ремонт трёх домов. На самом же деле Халитов не собирался выполнять взятые обязательства и подделал акты выполненных работ, для убедительности он всё-таки провёл косметический ремонт зданий, на что, по оценкам прокуратуры, потратил около двух миллионов рублей.
За мошенничество в особо крупном размере 43-летний Айрат Халитов приговорён к 3,5 годам лишения свободы. Дело о возмещении нанесённого ущерба будет рассмотрено в гражданском порядке.