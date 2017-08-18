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Башкирия оказалась на втором месте в ПФО по вводу в действие жилых домов

18 августа 2017, 10:56
Всего в республике за 7 месяцев этого года введено в действия 15,8 тыс. квартир.

В Башкирии по итогам 7 месяцев этого года введено в действие 15,8 тыс. квартир общей площадью 1219,4 тыс. кв. м., что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На каждую 1 тыс. человек построено 300 кв. м. жилья, следует из данных Башстата.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия по итогам 7 месяцев прошлого года занимает второе место по вводу в действие жилых домов республика занимает второе место, на первом – Татарстан (1321.5 тыс. кв. м.), на третьем – Самарская область (656,1 тыс. кв. м.)

По вводу жилья на душу населения Башкирия занимает третье место после республик Марий Эл и Татарстан.

Большую часть жилья – 70,4% (8,7 тыс. собственных жилых домов) население построило за свой счет и с помощью кредитов.

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