Башкирия оказалась на втором месте в ПФО по вводу в действие жилых домов

В Башкирии по итогам 7 месяцев этого года введено в действие 15,8 тыс. квартир общей площадью 1219,4 тыс. кв. м., что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На каждую 1 тыс. человек построено 300 кв. м. жилья, следует из данных Башстата.