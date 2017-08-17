«Свидетелей Иеговы» окончательно запретили в России

Напомним, что в апреле Верховный суд России удовлетворил исковые требования Минюста России о ликвидации организации. Представители компании обжаловали это решение в апелляционной инстанции Верховного суда. Они считают, что фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний. Также они отметили, что намерены дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция не отменит решение. Верховный суд РФ жалобу отклонил.