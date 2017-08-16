Три литра за три тысячи: прогнозы о подорожании башкирского мёда сбылись

На ярмарке, которая проходила сегодня на ипподроме «Акбузат» в рамках фестиваля, мы выяснили, что стоимость трёхлитровой банки бурзянского горного меда уже составляет три тысячи рублей. Стоимость трех литров любого другого меда колеблется от 1700 до 1800 рублей. По словам пчеловодов, если в минувшем году они собирали до 2000 кг меда, в этом году удалось собрать всего до 800 кг.