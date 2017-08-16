Рустэм Хамитов вошел в двадцатку самых упоминаемых губернаторов в соцсетях

Глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в рейтинг самых упоминаемых в социальных сетях губернаторов, который подготовила компания «Медиалогия». По итогам июля этого года, он занял 19 строчку рейтинга. Эксперты насчитали 8,1 тыс упоминаний о нем в социальных сетях.
Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.
На первом месте в рейтинге глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил в интервью американскому телеканалу НВО, что в Чечне нет геев, а «если есть, то Канада может их забрать себе». Кроме того, как отмечают эксперты, пользователи соцсетей активно обсуждали пост главы Чечни о готовящейся свадьбе певца Николая Баскова и Виктории Лопыревой.
На втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин. Его активно обсуждали в социальных сетях из-за программы реновации города и реализации программы «Моя улица».
На третьем – губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Интернет-пользователи обсуждали то, что суд признал жителя Владивостока виновным в оскорблении Миклушевского во время альтернативной демонстрации 1 мая, на который он вышел с плакатом с фотографией губернатора.