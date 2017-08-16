Рустэм Хамитов вошел в двадцатку самых упоминаемых губернаторов в соцсетях

На первом месте в рейтинге глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил в интервью американскому телеканалу НВО, что в Чечне нет геев, а «если есть, то Канада может их забрать себе». Кроме того, как отмечают эксперты, пользователи соцсетей активно обсуждали пост главы Чечни о готовящейся свадьбе певца Николая Баскова и Виктории Лопыревой.