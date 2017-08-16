Башкирские аптекари купили казанскую «Республиканскую сеть 36,6» - СМИ

- Принцип при выходе в регионы един, и пока мы не собираемся его менять: это должны быть соседние регионы. Желательно, чтобы добраться можно было в течение дня на автомобиле. При этом сохраняется серьезная централизация: все управление идет из головного офиса, - цитирует «Фармацевтический вестник» слова Олега Мурова.