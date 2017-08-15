Верховный суд Башкирии отказал управленцам «Башнефти» в премиях на 2,2 млрд

Верховный суд Башкирии отказал бывшим топ-менеджерам «Башнефти» в пересмотре решения Ленинского суда Уфы, который лишил около 300 представителей управленческого состава нефтяной компании бонусов за прошлый год в размере 2,2 млрд руб, передает «КоммерсантЪ».
Напомним, прокурор Башкирии Андрей Назаров подал иск о признании незаконными двух документов «Башнефти», в которых определялся порядок мотивации работников АНК. К нему обратился вице-премьер Башкирии и действующий член совета директоров АНК «Башнефть» Евгений Гурьев.
Ленинский суд согласился с доводами прокурора, усмотрев в двух положениях признаки «золотых парашютов», которые ограничены для государственных компаний, а «Башнефть» являлась таковой до октября прошлого года. На основании судебного решения «Башнефть» решила не производить выплаты бывшим управленцам. Они в общей сложности должны были получить за 2016 год более 2,2 млрд руб.
Бывший глава департамента вознаграждения и мотивации персонала «Башнефти» Алексей Пенно направил в Верховный суд Башкирии апелляционную жалобу на решение райсуда. Но суд оснований для рассмотрения жалобы не нашел. Таким образом, более 2,2 млрд руб бонусов бывшим управленцам «Башнефти» выплачены не будут.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что автор обращения в прокуратуру Евгений Гурьев, являясь членом совета директоров АНК, при утверждении программ мотивации сотрудников «Башнефти» голосовал за эти предложения вместе с другим представителем Башкирии в совете директоров АНК, премьер-министром Рустэмом Мардановым. Об этом представители «Башнефти», которых лишили премий, сообщили в письме на имя главы Башкирии Рустэма Хамитова.