Верховный суд Башкирии отказал управленцам «Башнефти» в премиях на 2,2 млрд

Ленинский суд согласился с доводами прокурора, усмотрев в двух положениях признаки «золотых парашютов», которые ограничены для государственных компаний, а «Башнефть» являлась таковой до октября прошлого года. На основании судебного решения «Башнефть» решила не производить выплаты бывшим управленцам. Они в общей сложности должны были получить за 2016 год более 2,2 млрд руб.