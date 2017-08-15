Программа помощи ипотечным заемщикам заработает по новым правилам

Как следует из сообщения АИЖК, на реализацию программы дополнительно выделено 2 миллиарда рублей. Также утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке.
- Принять участие в программе теперь смогут заемщики, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, - говорится в сообщении. - А ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Залоговое жилье должно быть единственным жильем семьи залогодателя. При этом допускается наличие совокупной доли членов его семьи в праве собственности не более чем на одно иное жилое помещение в размере не более 50 процентов период с 30 апреля 2015 г. (дата вступления в силу первоначальной редакции программы - прим.ред.).
Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн рублей. По решению межведомственной комиссии в исключительных случаях объем помощи от государства может быть увеличен, но не более чем в два раза.
Информацию о новых условиях программы и порядке участия заемщики могут получить в АИЖК по телефону (495) 775 47 40 или на официальном сайте дом.рф.