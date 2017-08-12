Здание диализного центра в уфимском Инорсе выставили на продажу

Сообщается, что двухэтажное здание центра начали строить в 1939 году, в 1999 году появился пристрой. Согласно документации, покупатель будет обязан сдавать его в аренду диализному центру, при этом сумма арендной платы в документах аукциона не указана. Срок действия договора аренды – до 21 июня 2022 года.