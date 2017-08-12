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Здание диализного центра в уфимском Инорсе выставили на продажу

12 августа 2017, 10:20
3 сентября состоится аукцион по продаже здания амбулаторного диализного центра на Ферина.

Здание диализного центра в уфимском Инорсе выставили на продажу, сообщает Коммерсант-Уфа. 13 сентября состоится аукцион по продаже здания амбулаторного диализного центра на Ферина. Как сообщается на сайте Управления земельных и имущественных отношений, начальная цена лота составляет 47,57 млн рублей, сумма задатка – 9,51 млн рублей, шаг аукциона – 5% от начальной цены.

Сообщается, что двухэтажное здание центра начали строить в 1939 году, в 1999 году появился пристрой. Согласно документации, покупатель будет обязан сдавать его в аренду диализному центру, при этом сумма арендной платы в документах аукциона не указана. Срок действия договора аренды – до 21 июня 2022 года.

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