Владелец уфимского «Букиниста» Виктор Лязин: Наш магазин стал рентабельным

- Я считаю, что живая книга не умрёт никогда. Мы не воспитываем по-настоящему читающую публику, если не приучаем ребёнка книге с 6 месяцев. Для начала ему надо давать её осязать, разграничивать образы по звукам и цветам, а затем переходить к слогам и словам. Если ребёнок начал знакомство с книги печатной, осязаемой, то он навряд ли перейдёт на электронную версию, если только в крайне необходимом случае. Это такая магия, такое эстетическое удовольствие от общения с книгой, а вот например книги не часто встречающие, но сильных авторов, сами общаются с тобой. Вообще, в США такой вопрос не стоит, там литература выпускается для групп населения сугубо её потребляющих.