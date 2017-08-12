Владелец уфимского «Букиниста» Виктор Лязин: Наш магазин стал рентабельным

Виктор Викторович Лязин - известный и уважаемый в литературных кругах человек. Книгочей, поэт, владелец единственного в республике букинистического магазина, пользующегося спросом далеко за пределами Башкортостана. Не так давно в официальной группе сообщалось о возможном закрытии магазина. Когда мы пришли к нему, Виктор Викторович был весь в работе: общался с клиентами, разбирал книги, подсказывал нужную информацию. В интервью Медиакорсеть он рассказал о своем призвании, преемнике и последствиях вертикали власти.
- Здравствуйте, Виктор Викторович. Первый вопрос злободневный и насущный. Есть ли будущее у книжных магазинов, когда многие люди читают электронные книги?
- Я считаю, что живая книга не умрёт никогда. Мы не воспитываем по-настоящему читающую публику, если не приучаем ребёнка книге с 6 месяцев. Для начала ему надо давать её осязать, разграничивать образы по звукам и цветам, а затем переходить к слогам и словам. Если ребёнок начал знакомство с книги печатной, осязаемой, то он навряд ли перейдёт на электронную версию, если только в крайне необходимом случае. Это такая магия, такое эстетическое удовольствие от общения с книгой, а вот например книги не часто встречающие, но сильных авторов, сами общаются с тобой. Вообще, в США такой вопрос не стоит, там литература выпускается для групп населения сугубо её потребляющих.
- О книжных магазинах Уфы. Почему такие высокие цены?
- В Уфе прослеживается негативная тенденция разжижения книжной торговли различными канцелярскими товарами, открытками, календарями и прочим. А про истинное положение дел по вопросу о росте цен: цены на подавляющее число абсолютно разной продукции растут, такое сейчас время. У нас в магазине, как видите, ценовая политика демократичная, каждый может найти себе книгу по душе, за низкую цену.
- Не так давно магазин переживал кризис и поднимался вопрос о закрытии. С чем это было связано?
- Кризис…Мне пошёл 71-й год. Работаю я с 9:00 до 19:00 с мокрой спиной. Дел очень много, сил у меня не хватает на всё. В связи с этим предложил Олегу – моему помощнику, встать на моё место, но по семейным обстоятельствам, он отказался. Так что этот вопрос был поднят из-за состояния здоровья.
- Расскажите про конкуренцию с уфимскими книжными магазинами.
- О конкуренции с подобными магазинами речи не идёт, мы единственный магазин в городе, который специализируется исключительно на книгах, на книжной продукции. А что касается других книжных магазинов, в том числе и сетевых, скажу так: они делают своё дело, мы своё. Мы принимаем книги с населения и выручаем с этого деньги.
- Какие книги преимущественно сдают и кто сдаёт?
- Сдают очень часто хорошие книги, особенно старшее поколение, передают свои великолепные библиотеки, несколько раз приходили даже профессора. Мы с благодарностью их принимаем и у нас их с благодарностью покупают. А вообще многие люди, разных возрастов сдают книги, абсолютно различной направленности. У нас вы можете найти и художественную литературу, естественно, она занимает большую часть магазина, и литературу научную, словари, справочники, автобиографические, биографические и исторические материалы. Иногда приносят старинные и очень даже редкие книги.
- Я знаю, что вы пишите стихи. Можно одно произведение на ваш выбор.
- Облака.
Облака, обласканные солнцем,
Облака, причёсанные ветром,
Исчезают за моим оконцем,
Белым путешествуя конвертом.
На конверте адрес неразборчив,
Сургуча на нём скалистый абрис…
Мы посланье получили к ночи,
Я лишь дописал обратный адрес.
Вы плывите, белые корветы,
Новые пространства открывайте!
Не увижу я – мои приветы Незнакомым людям передайте!
Если заскучаете в саваннах
По закону притяженья матриц,
Мы гостей встречаем долгожданных…
Я не зря писал обратный адрес.
- Любовь к поэзии пошла от семьи, от родителей?
- Это несомненно. Моя мама 40 лет проработала преподавателем русского языка и литературы и даже в то время, у неё была крупная библиотека в 800 книг, причём сплошь неплохие книги. Папа - преподаватель истории, его библиотека насчитывала около 200 книг, помимо этого отец белорецкий поэт, именно он сочинил стихи для гимна города, который существует до сих пор.
- Скажите, а во сколько обходится вам магазин? И рентабелен ли он?
- Аренда площади – 60 тысяч рублей, плюс сопутствующие расходы: коммуналка, охрана и другое - 10 тысяч рублей. Всего около 70-ти тысяч. Последний год, когда мы набрали обороты по рекламе в социальных сетях и других ресурсах, магазин стал рентабельным.
- Ваши дети и внуки читающие люди?
- Дети и внуки радуют. Сын человек начитанный, дочка тоже. Правда сейчас читает реже, воспитывает детей, моих внуков. Из внуков, один, Иван даже работал у меня, помогал с книгами, много читал, находил людей, приносящих продукцию.
- Недавно вам исполнилось 70 лет, как-то изменилось с годами мировоззрение?
- Этот вопрос требующий глубокого и длительного обдумывания. Я скажу так, как мне видится текущая обстановка в обществе, - всё изменилось – мы вернулись к сословному обществу и пути обратного, как думается, нет. Это может снова привести к кровопролитию. Вертикаль власти - огромный шаг назад.
- Вы упомянули , что Олег, ваш помощник в течение нескольких лет, отказался стать преемником. Кто теперь станет новым "букинистом"?
- Есть один человек, который готов купить мой бизнес. Мы заключили договор о том, что при этом политика магазина - работа с людьми и торговля исключительно книгами, не будет меняться. Я ему доверяю.
ДОСЬЕ
Виктор Викторович Лязин окончил исторический факультет БашГУ в 1971г.
Дети: дочка и сын.Возраст 70 лет.Современный магазин "Букинист", функционирование: 2015-нынешнее время