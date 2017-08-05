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«Уфа» добилась волевой победы над «Ахматом»

5 августа 2017, 19:27
Матч 4-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Ахматом» завершился победой хозяев 3:2

Грозненская команда вышла вперёд в начале второго тайма — на 48-й минуте мяч в ворота голкипера Александра Беленова отправил бразилец Лео. Первый в нынешнем сезоне гол гости пропустили на 80-й минуте — точным ударом в составе хозяев отметился Боян Йокич. На 84-й минуте Павел Аликин вывел «Уфу» вперёд, а две минуты спустя Дмитрий Сысуев установил окончательный результат. Уже в компенсированное время у «Ахмата» разницу в счёте до минимальной сократил Уилкер Анхель.

После этого матча «Уфа» (8 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Ахмат» (9), потерпевший первое поражение в нынешнем первенстве, занимает третье место.

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