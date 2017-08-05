«Уфа» добилась волевой победы над «Ахматом»

Грозненская команда вышла вперёд в начале второго тайма — на 48-й минуте мяч в ворота голкипера Александра Беленова отправил бразилец Лео. Первый в нынешнем сезоне гол гости пропустили на 80-й минуте — точным ударом в составе хозяев отметился Боян Йокич. На 84-й минуте Павел Аликин вывел «Уфу» вперёд, а две минуты спустя Дмитрий Сысуев установил окончательный результат. Уже в компенсированное время у «Ахмата» разницу в счёте до минимальной сократил Уилкер Анхель.