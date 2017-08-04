В России рост цен на лекарства в 2017 году в три раза превысил инфляцию

В России в этому году рост цен на лекарства составил 7,6%, сообщают Известия со ссылкой на Росздравнадзор. В данном случае речь идет о медикаментах, которые не входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Подорожание лекарственных средств произошло за первые шесть месяцев.