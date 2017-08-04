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В России рост цен на лекарства в 2017 году в три раза превысил инфляцию

4 августа 2017, 17:31
Подорожание произошло за первые полгода.

В России в этому году рост цен на лекарства составил 7,6%, сообщают Известия со ссылкой на Росздравнадзор. В данном случае речь идет о медикаментах, которые не входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Подорожание лекарственных средств произошло за первые шесть месяцев.

Как отмечает издание, рост цен на лекарства в три раза превысил инфляцию, которая с начала года составила 2,3%.

Препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью: на 1,8% выросли медикаменты стоимостью до 50 руб., а на медикамент дороже 500 руб. – на 7,9%.

Производители, посредники и аптеки самостоятельно регулируют цены на лекарства, которые не входят в перечень ЖНВЛП, а на те, которые входят в этот перечень – с 2009 году регулирует государство.

Как отмечают эксперты, которых опросили «Известия», «регулирование цен на категорию ЖНВЛП и послужило причиной для удорожания остальных лекарственных препаратов». Также значительный рост цены на лекарства отмечается именно в летнее время.

— При этом летом традиционно спрос на лекарства меньше, чем зимой. Поэтому в аптеках действует такое правило — либо продавать много, но по низкой цене, либо мало, но дорого, — добавила она, цитирует слова руководителя «Аптечной гильдии» Елены Неволиной издание.

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