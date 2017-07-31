В России упразднены дачные товарищества

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который регулирует вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, сообщает РИА Новости.
Дачное хозяйство, как следует из документа, как вид деятельности упраздняется. Для ведения садоводства и огородничества будут также сокращены организационно-правовые формы товариществ собственников недвижимости. Теперь останутся только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических участках — только хозяйственные постройки.
Также вводятся новые принципы расчета взносов в товариществах, предусматривается создание органов самоуправления для контроля за общим имуществом и и представления государственной или муниципальной земли в пользование.
Кроме этого, документ регулирует процедуру создания товариществ. Теперь, в такой форме организации должно быть не менее 7 учредителей. Перед товариществами также поставили новые цели, такие как обеспечение осваиваемых участков разнообразной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории.
В том числе в документе уточняются особенности добычи подземных вод, а также упрощается порядок лицензирования скважин. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.