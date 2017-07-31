В России упразднены дачные товарищества

Дачное хозяйство, как следует из документа, как вид деятельности упраздняется. Для ведения садоводства и огородничества будут также сокращены организационно-правовые формы товариществ собственников недвижимости. Теперь останутся только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических участках — только хозяйственные постройки.