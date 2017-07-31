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В России упразднены дачные товарищества

31 июля 2017, 09:45
Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который регулирует вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, сообщает РИА Новости.

Дачное хозяйство, как следует из документа, как вид деятельности упраздняется. Для ведения садоводства и огородничества будут также сокращены организационно-правовые формы товариществ собственников недвижимости. Теперь останутся только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а на огороднических участках — только хозяйственные постройки.

Также вводятся новые принципы расчета взносов в товариществах, предусматривается создание органов самоуправления для контроля за общим имуществом и и представления государственной или муниципальной земли в пользование.

Кроме этого, документ регулирует процедуру создания товариществ. Теперь, в такой форме организации должно быть не менее 7 учредителей. Перед товариществами также поставили новые цели, такие как обеспечение осваиваемых участков разнообразной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории.

В том числе в документе уточняются особенности добычи подземных вод, а также упрощается порядок лицензирования скважин. ​Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

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#Новости#Владимир Путин#Дачные участки#Садово-дачные участки#Рустэм Башкирцев#Общество
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