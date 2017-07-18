В городах и районах Башкирии создадут участковые службы семьи

- Важным результатом этой работы должно стать замыкание в рамках единой службы семьи всей цепочки, связанной с поддержкой семьи, от момента первичной диагностики проблемы до окончания оказания необходимых услуг и проведения мероприятий, а также профилактика неблагополучия,