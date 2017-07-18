mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В городах и районах Башкирии создадут участковые службы семьи

18 июля 2017, 17:07
Во всех муниципалитетах Башкирии будут созданы центры социальной помощи семье и детям. А в министерстве труда и социальной защиты населения региона появится отдельное управление семейной политики.

Его основная функция – координация деятельности органов исполнительной власти, соприкасающихся с семейной темой, по реализации концепции семейной политики, выработка алгоритмов межведомственной работы, организация работы по формированию ценностей семейной жизни среди населения.

- Важным результатом этой работы должно стать замыкание в рамках единой службы семьи всей цепочки, связанной с поддержкой семьи, от момента первичной диагностики проблемы до окончания оказания необходимых услуг и проведения мероприятий, а также профилактика неблагополучия,

- отметила сегодня министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на заседании координационного совета при правительстве РБ по государственной семейной политике.

В городах и районах также планируют разработать социально-экономический паспорт семьи муниципалитета. Он должен иметь соответствующие показатели: демографические (смертность, рождаемость, инвалидизация), социально-демографические (брачность, сиротство, типы семей, их характеристика), экономические (доход, занятость).

Ленара Иванова также предложила в 2018 году провести реструктуризацию детских домов и социальных приютов, создав в Башкирии Центры жизнеустройства детей.

Материалы по теме
В Башкирии могут создать министерство по делам семьиАнна Кузнецова поддержала идею Хамитова о создании министерства семьи
#Новости#Азат Гиззатуллин#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48