В городах и районах Башкирии создадут участковые службы семьи

Его основная функция – координация деятельности органов исполнительной власти, соприкасающихся с семейной темой, по реализации концепции семейной политики, выработка алгоритмов межведомственной работы, организация работы по формированию ценностей семейной жизни среди населения.
- Важным результатом этой работы должно стать замыкание в рамках единой службы семьи всей цепочки, связанной с поддержкой семьи, от момента первичной диагностики проблемы до окончания оказания необходимых услуг и проведения мероприятий, а также профилактика неблагополучия,
- отметила сегодня министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на заседании координационного совета при правительстве РБ по государственной семейной политике.
В городах и районах также планируют разработать социально-экономический паспорт семьи муниципалитета. Он должен иметь соответствующие показатели: демографические (смертность, рождаемость, инвалидизация), социально-демографические (брачность, сиротство, типы семей, их характеристика), экономические (доход, занятость).
Ленара Иванова также предложила в 2018 году провести реструктуризацию детских домов и социальных приютов, создав в Башкирии Центры жизнеустройства детей.