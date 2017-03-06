Анна Кузнецова поддержала идею Хамитова о создании министерства семьи

Детский омбудсмен России подчеркнула важность систематизации всех задач по защите семьи.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова сегодня в Уфе на встрече с главой республики Рустэмом Хамитовым поддержала его идею создания министерства семьи.

Рустэм Хамитов сегодня рассказал ей, что сегодня республика уже готова принять необходимые документы для того, чтобы сформировать такую структуру.

- Мы подходим к созданию, условно, министерства семьи. Мы уже совсем близки к тому, чтобы принять соответствующие документы правовые на уровне республики и сформировать такую структуру, - цитирует слова главы региона «Интерфакс Поволжье».

Хамитов подчеркнул, что вопросы семейных отношений, материнства, детства сегодня решают несколько ведомств, в том числе министерство здравоохранения, труда и социальной политики, молодежной политики.

- Нам нужно все это собирать, концентрировать людей, грамотных, если не хватает, учить их, и таким широким фронтом наступать на те вопросы, которые на сегодняшний день накопились перед нами. Как раз министерство такого рода (...)покажет, что можно работать в этой части не формально, исходя из других принципов: не только заниматься распределением финансовых ресурсов, писать отчеты, а действительно сглаживать ту турбулентность, которую несет собой экономика в части семейных отношений, - сказал он.

Анна Кузнецова подчеркнула важность этой инициативы.

- Учитывая те задачи, которые поставил руководитель региона, - это систематизация всех задач, всех направлений по защите семьи, семейных ценностей, детства, в том числе, в одном ведомстве - это очень важно, - цитирует ее слова новостное агентство.

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