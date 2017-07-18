Прокурор Башкирии пообещал дольщикам «Юл Ай» разобраться в ситуации

Как стало известно Медиакорсети, вчера, 17 июля, дольщиков уфимского микрорайона «Юл Ай» (Литер 6) принял прокурор Башкирии Андрей Назаров. Ранее они провели несколько одиночных пикетов, пытаясь привлечь внимание к своей проблеме.
По словам одного из дольщиков, беседа с прокурором шла около получаса. Дольщики рассказали блюстителю закона, что они обращались для защиты своих прав в МВД региона , и с начала 2016 года ГСУ МВД Башкирии семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, каждое из которых было опротестовано как необоснованное.
Уфимцы просили возбудить уголовное дело в отношении чиновников из администрации Уфы по признакам неэффективного использования бюджетных средств и воспрепятствования предпринимательской деятельности. Как ранее уже рассказывали Медиакорсети дольщики, «решения судов трех судебных инстанций, обязывающих администрацию города предоставить земельные участки (в микрорайоне Юл Ай - прим), администрацией города не исполнялось более девяти месяцев, за злостное уклонение от исполнения судебного решения, вступившего в законную силу, службой судебных приставов на администрацию были наложены и взысканы штрафы на общую сумму 310 000 рублей бюджетных средств».
Также на встрече с прокурором ему было вручено обращение (копия имеется в редакции). В нем приводятся несколько фактов нарушения чиновниками администрации Уфы законодательства, свидетельствующих об умышленном затягивании в оформлении правоустанавливающих документов на строительства домов в микрорайоне «Юл Ай». Что касается конкретно дома с литером 6, то дольщики напомнили про эпизод, когда бывший первый заместитель администрации Уфы Александр Филиппов ввел, по их мнению, в заблуждение Росреестр РБ, отправив туда письмо с уведомлением о том, что в связи с решением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ отказы администрации в выдаче разрешения на строительство жилого дома (Литер 6) признаны законными и обоснованными. Хотя в данном решении (от 9.06.2016) речь шла только о доме под литером 1. По мнению дольщиков, этот факт не был учтен следователями МВД.
Если следовать логике дольщиков, то чиновники в администрации Уфы в течение нескольких лет воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности застройщику ООО «Завод Просталь». Однако по этой статье УК (ст. 169) практики привлечения должностных лиц нет, так по крайней мере, по словам дольщиков, заявил им прокурор Башкирии. Но он всё же пообещал разобраться в ситуации.
По словам одного из дольщиков, строительство дома под литером 6 в микрорайоне «Юл Ай» доведено до крыши, 77 дольщиков уже купили в нём квартиры.
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