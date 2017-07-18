Прокурор Башкирии пообещал дольщикам «Юл Ай» разобраться в ситуации

Также на встрече с прокурором ему было вручено обращение (копия имеется в редакции). В нем приводятся несколько фактов нарушения чиновниками администрации Уфы законодательства, свидетельствующих об умышленном затягивании в оформлении правоустанавливающих документов на строительства домов в микрорайоне «Юл Ай». Что касается конкретно дома с литером 6, то дольщики напомнили про эпизод, когда бывший первый заместитель администрации Уфы Александр Филиппов ввел, по их мнению, в заблуждение Росреестр РБ, отправив туда письмо с уведомлением о том, что в связи с решением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ отказы администрации в выдаче разрешения на строительство жилого дома (Литер 6) признаны законными и обоснованными. Хотя в данном решении (от 9.06.2016) речь шла только о доме под литером 1. По мнению дольщиков, этот факт не был учтен следователями МВД.