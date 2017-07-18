Хэдлайнер Park Fest в Уфе Вадим Самойлов узнал об отмене мероприятия от СМИ

Сегодня, 18 июля, стало известно об отмене ежегодного рок-фестиваля ParkFest. Среди причин — острая нехватка средств и низкое количество проданных билетов. Как сообщили сами организаторы, мероприятие также отменили из-за возможных погодных условий, в которых прошли крупные Open-air нашей страны - Нашествие и Alfa Future People. Как выяснилось, не все команды были предупреждены заранее об отмене фестиваля.
Представитель Вадима Самойлова Александр Ядов признался, что узнал об этом от СМИ и от комментариев пока воздержался. Отметим, что Самойлов должен был выступать в заключительный день фестиваля, 30 июля.
От журналистов узнал о новости и лидер этногруппы «Аргымак» Ринат Рамазанов.
Я думаю, нужно отойти от стандартных шаблонов рок-фестивалей и больше обратиться к национальному колориту, башкирской самобытности, тогда и билетов будет больше и интереса к мероприятию.
Лидер уфимской рок-группы «Глумилино» Харт Исхаков признался, что был предупрежден об отмене фестиваля заранее.
- Подробностей отмены не знаю, но скорее всего из-за отсутствия продаж билетов. К сожалению люди стали меньше ходить на такие мероприятия.