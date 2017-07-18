Хэдлайнер Park Fest в Уфе Вадим Самойлов узнал об отмене мероприятия от СМИ

Сегодня, 18 июля, стало известно об отмене ежегодного рок-фестиваля ParkFest. Среди причин — острая нехватка средств и низкое количество проданных билетов. Как сообщили сами организаторы, мероприятие также отменили из-за возможных погодных условий, в которых прошли крупные Open-air нашей страны - Нашествие и Alfa Future People. Как выяснилось, не все команды были предупреждены заранее об отмене фестиваля.