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Хэдлайнер Park Fest в Уфе Вадим Самойлов узнал об отмене мероприятия от СМИ

18 июля 2017, 12:11
Среди причин отмены — острая нехватка средств и низкое количество проданных билетов.

Сегодня, 18 июля, стало известно об отмене ежегодного рок-фестиваля ParkFest. Среди причин — острая нехватка средств и низкое количество проданных билетов. Как сообщили сами организаторы, мероприятие также отменили из-за возможных погодных условий, в которых прошли крупные Open-air нашей страны - Нашествие и Alfa Future People. Как выяснилось, не все команды были предупреждены заранее об отмене фестиваля.

Представитель Вадима Самойлова Александр Ядов признался, что узнал об этом от СМИ и от комментариев пока воздержался. Отметим, что Самойлов должен был выступать в заключительный день фестиваля, 30 июля.

От журналистов узнал о новости и лидер этногруппы «Аргымак» Ринат Рамазанов.

    Я думаю, нужно отойти от стандартных шаблонов рок-фестивалей и больше обратиться к национальному колориту, башкирской самобытности, тогда и билетов будет больше и интереса к мероприятию.

Лидер уфимской рок-группы «Глумилино» Харт Исхаков признался, что был предупрежден об отмене фестиваля заранее.

- Подробностей отмены не знаю, но скорее всего из-за отсутствия продаж билетов. К сожалению люди стали меньше ходить на такие мероприятия.

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