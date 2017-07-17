В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 200 объектах

Согласно графику, опубликованному на официальном сайте "Уфаводоканала", запланированы отключения на следующих объектах:
17 июля
Орджоникидзевский и Калининский районы, холодная и горячая вода, с 10 часов утра 17 июля до 9 утра 18 июля:
- ул. Борисоглебская 15, 17, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37;
- ул. Суворова 70, 72, 101;
- ул. Коммунаров 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59/1;
- ул. Кремлевская 62, 64, 65, 67, 70;
- ул. Донского 87, 89, 91;
- ул. Б.Хмельницкого 110, 112, 112/1, 114, 133, 135, 135/1, 135/2, 143/1, 147;
- ул. Вологодская 76, 76/1, 76/2, 78, 134, 136, 139, 140, 141, 141/1, 142, 143/1, 144, 146;
- ул. Кулибина 30, 30а, 46, 46/а, 48;
- ул. Свободы 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 74;
- ул. Димитрова 242, 244, 246, 248, 250;
- ул. Свободы 35/1, 55, 55/1, 55/2, 57, 57/1, 59, 59/2, 61, 61/1, 63, 65а, 78, 78а, 82/1, 84, 84а, 84/4, 86/2, 86/10, 88 .
- ул. Черниковская, 75/1, 65/1;
18 июля
Кировский район, с 14 часов 18 июля до 6 часов утра 19 июля, холодная вода:
- ул.Коммунистическая 71, 65, 67, 78, 84, 85, 92, 96, 103;
- ул.Чернышевского 108, 110;
- ул.Цюрупы 27, 38, 42, 44/1, 44/2, 50, 52, 52/2;
- ул.Октябрьской Революции 13, 19б, 23а, 27б;
- ул.Крупской 6/1.
19 июля
Октябрьский район, с 10 до 17 часов, холодная и горячая вода:
- ул. Жукова 25;
- ул.Сипайловская 7, 11, 11а, 14/1;
- ул. Б.Бикбая 1;
Советский район, с 10:30 до 23:30, холодная и горячая вода:
- ул. Менделеева 171, 171/1, 171/2, 171/3, 173, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175/2, 175б, 177/1, 177/6, 177/3,
- ул.С.Злобина 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 40, 42, 38/2, 40/1;
- ул. С. Агиша 24;
20 июля
Калининский район, холодная и горячая вода. с 10 до 24 часов:
- ул. Т.Янаби 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 30, 30/1, 32/1, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 63;
- ул. Транспортная 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;
- ул. Мушникова 20;
- ул. Ферина 14,16,18;
- ул. Кольцевая 134а.