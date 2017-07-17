Рустэм Хамитов назначил нового председателя госкомтранса Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов своим указом назначил председателем госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству 33-летнего Тимура Мухаметьянова. Прежний руководитель ведомства Рим Гилязитдинов был уволен в середине июня. Тогда и.о. был назначен первый зам Альберт Сулейманов.