Рустэм Хамитов назначил нового председателя госкомтранса Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов своим указом назначил председателем госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству 33-летнего Тимура Мухаметьянова. Прежний руководитель ведомства Рим Гилязитдинов был уволен в середине июня. Тогда и.о. был назначен первый зам Альберт Сулейманов.
Напомним, Мухаметьянов - уже второй сотрудник федерального министерства, который возглавил ведомство в правительстве Башкирии. В 2008-10 годах пресс-секретарем федерального министерства регионального развития работал нынешний руководитель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов.
Справка. Тимур Рафисович Мухаметьянов родился 29 ноября 1984 года в Кумертау.
Окончил Международный независимый эколого-политологический университет (бакалавр), Государственный университет «Высшая школа экономики» (магистр), а также аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Карьеру начал в 2008 году в министерстве регионального развития России
В 2010–2017 годах – специалист 1 разряда, главный специалист-эксперт, заместитель начальника, начальник отдела международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества департамента международного сотрудничества минтранспорта России.