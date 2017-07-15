mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии столкнулись мотоцикл Racer и Daewoo Nexia: погибли двое

15 июля 2017, 14:04
Сегодня ночью на на пятом километре автодороги Чишмы-Сафарово столкнулись мотоцикл Racer и Daewoo Nexia. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

О ДТП сообщил в своем блоге начальник УГИБДД по республике Динар Гильмутдинов. Как следует из сообщения мотоциклом управлял 19-летний парень, за рулем иномарки был 22-летний молодой человек.

- В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован, двое его пассажиров - неустановленный мужчина и 30-летняя жительница Миякинского района, скончались на месте, - говорится в сообщении. - Водитель "Дэу" также доставлен в больницу. Предполагается, что на двухколесном транспортном средстве не были исправны внешние световые приборы, мужчина, управлявший им, прав не имел.

Материалы по теме
В Башкирии женщина без прав перевернулась на автомобиле и погиблаВ Башкирии 18-летняя девушка без прав протаранила «Камаз» и погиблаВ Башкирии пьяный водитель без прав стал виновником ДТП с летальным исходом
#Новости#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48