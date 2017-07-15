В Башкирии столкнулись мотоцикл Racer и Daewoo Nexia: погибли двое

- В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован, двое его пассажиров - неустановленный мужчина и 30-летняя жительница Миякинского района, скончались на месте, - говорится в сообщении. - Водитель "Дэу" также доставлен в больницу. Предполагается, что на двухколесном транспортном средстве не были исправны внешние световые приборы, мужчина, управлявший им, прав не имел.