В Башкирии пьяный водитель без прав стал виновником ДТП с летальным исходом

Пассажир перевернувшейся "десятки" скончался до прибытия скорой помощи.

Вчера утром, 16 июня, в Белебеевском районе на десятом километре автодороги Белебей-Новосеменкино пьяный водитель без прав стал виновником ДТП с летальным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

22-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2110» не имеющий водительских прав в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии 24-летний пассажир скончался до того, как подъехала скорая помощь.