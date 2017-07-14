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В Уфе долг за ЖКХ превысил 250 миллионов рублей

14 июля 2017, 17:29
Количество неплательщиков за коммунальные услуги лидирует вместе с неоплаченными административными штрафами, кредитами, страховыми взносами, налогами и алиментами.

За пять месяцев текущего года в отделах судебных приставов Уфы и Уфимского района находилось 4466 исполнительных производств на сумму более 300 миллионов рублей в пользу организаций ТЭК и 4515 производств на сумму более 220 миллионов рублей в пользу ЖКХ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Долги жителей по коммунальным платежам растут и сейчас превышают сумму в 250 миллионов рублей. Принято решение организовать совместные рейды со СМИ для доказательства того, что аресты счетов, запрет на регистрационные действия в отношении имущества, ограничение в праве выезда за пределы РФ и привлечение к административной ответственности работают. Также обсуждался вопрос об отключении коммунальных услуг и переселение в квартиры меньшей площади.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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