В Уфе долг за ЖКХ превысил 250 миллионов рублей

Долги жителей по коммунальным платежам растут и сейчас превышают сумму в 250 миллионов рублей. Принято решение организовать совместные рейды со СМИ для доказательства того, что аресты счетов, запрет на регистрационные действия в отношении имущества, ограничение в праве выезда за пределы РФ и привлечение к административной ответственности работают. Также обсуждался вопрос об отключении коммунальных услуг и переселение в квартиры меньшей площади.