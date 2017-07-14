mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии определился подрядчик строительства пристроя к онкодиспансеру

14 июля 2017, 11:08
Генеральным подрядчиком стала компания из Калининграда.

Министерство здравоохранения Башкирии определилось с генеральным подрядчиком строительства пристроя к существующему корпусу республиканского онкодиспансера. Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, им стала компания из Калининграда ООО «ЯнтарьСервисБалтик». Компания снизила начальную цену контракта с 1,57 млрд руб. до 1,18 млрд руб. В тендере также принимали участие компания из Башкирии – ООО «Фирма СУ-10», ценовое предложение которой составило 1,26 млрд руб., и компания из Оренбурга - ООО «ЛистПромСтрой».

Компании к 2019 году предстоит построить девятиэтажное здание общей площадью 20,73 тыс. кв. м. Здесь должна разместиться больница на 240 коек, а также поликлиника, которая предусматривает прием 450 человек в одну смену.

Напомним, что министерство планирует рассчитаться за проект в рассрочку: 30 процентов от стоимости выполнения комплекса работ будет выплачено в течение 30-ти дней с момента заключения контракта. Остальное будет выплачено в течение трех лет равными платежами.

Компания «ЯнтарьСервисБалтик», согласно открытым данным, создана в 2010 году. Ее головной офис находится в городе Калининграде.

Материалы по теме
На пристрой к онкодиспансеру в Уфе потратят более 1,6 миллиардаГлавврач онкодиспансера стал первым замом председателя горсовета УфыРДКБ получит диагностический корпус, а онкодиспансер - хирургический
#Новости#Башкирия#Онкозаболевания#Строительство#Ольга Корзик#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48