В Башкирии определился подрядчик строительства пристроя к онкодиспансеру

Министерство здравоохранения Башкирии определилось с генеральным подрядчиком строительства пристроя к существующему корпусу республиканского онкодиспансера. Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, им стала компания из Калининграда ООО «ЯнтарьСервисБалтик». Компания снизила начальную цену контракта с 1,57 млрд руб. до 1,18 млрд руб. В тендере также принимали участие компания из Башкирии – ООО «Фирма СУ-10», ценовое предложение которой составило 1,26 млрд руб., и компания из Оренбурга - ООО «ЛистПромСтрой».