В Башкирии определился подрядчик строительства пристроя к онкодиспансеру

Министерство здравоохранения Башкирии определилось с генеральным подрядчиком строительства пристроя к существующему корпусу республиканского онкодиспансера. Как следует из информации на официальном сайте госзакупок, им стала компания из Калининграда ООО «ЯнтарьСервисБалтик». Компания снизила начальную цену контракта с 1,57 млрд руб. до 1,18 млрд руб. В тендере также принимали участие компания из Башкирии – ООО «Фирма СУ-10», ценовое предложение которой составило 1,26 млрд руб., и компания из Оренбурга - ООО «ЛистПромСтрой».
Компании к 2019 году предстоит построить девятиэтажное здание общей площадью 20,73 тыс. кв. м. Здесь должна разместиться больница на 240 коек, а также поликлиника, которая предусматривает прием 450 человек в одну смену.
Напомним, что министерство планирует рассчитаться за проект в рассрочку: 30 процентов от стоимости выполнения комплекса работ будет выплачено в течение 30-ти дней с момента заключения контракта. Остальное будет выплачено в течение трех лет равными платежами.
Компания «ЯнтарьСервисБалтик», согласно открытым данным, создана в 2010 году. Ее головной офис находится в городе Калининграде.