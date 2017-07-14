ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду «Динамо-СПб»

Два футбольных клуба, «Уфа» и «Динамо-СПб» подписали соглашение об аренде 22-летнего полузащитника Андрея Батютина, сообщается на официальном сайте «Динамо-СПб».
По условиям соглашения, полузащитник проведет в новом клубе нынешний сезон. Батютин подписал контракт с динамовцами 12 июля. Выступать за клуб Батютин будет под 93 номером.
Андрей Батютин во второй половине сезона 2016/17 выступал за «Зенит-2», а в начале сезона дебютировал в премьер-лиге в составе «Уфы».
«Динамо-СПб» - клуб с 95-летней историей. В сезоне 2016/2017 с первого же тура «Динамо-СПб» вышло в единоличные лидеры во втором дивизионе первенства ФНЛ и уверенно провело сезон, гарантировав себе возвращение в ФНЛ за два тура до окончания первенства.