ФК «Уфа» отдал Андрея Батютина в аренду «Динамо-СПб»

«Динамо-СПб» - клуб с 95-летней историей. В сезоне 2016/2017 с первого же тура «Динамо-СПб» вышло в единоличные лидеры во втором дивизионе первенства ФНЛ и уверенно провело сезон, гарантировав себе возвращение в ФНЛ за два тура до окончания первенства.