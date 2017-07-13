В Башкирии предприниматель «отмыл» 25 миллионов рублей

36-летний предприниматель из Стерлитамака предоставил в налоговую «липовые» декларации по налогу на добавленную стоимость, чтобы незаконно возместить НДС. Бухгалтеры и руководители нескольких других аффилированных с ним обществ с ограниченной ответственностью были в сговоре со злоумышленником. Таким образом с марта 2011 по апрель 2016 года совершено 16 актов незаконного возмещения НДС, сообщили в МВД.