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В Башкирии предприниматель «отмыл» 25 миллионов рублей

13 июля 2017, 12:14
Мошеннику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Директор одного из предприятий Стерлитамака незаконно возместил НДС на сумму более 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

36-летний предприниматель из Стерлитамака предоставил в налоговую «липовые» декларации по налогу на добавленную стоимость, чтобы незаконно возместить НДС. Бухгалтеры и руководители нескольких других аффилированных с ним обществ с ограниченной ответственностью были в сговоре со злоумышленником. Таким образом с марта 2011 по апрель 2016 года совершено 16 актов незаконного возмещения НДС, сообщили в МВД.

Сейчас предпринимателю грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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