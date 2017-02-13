Прокуратура обвинила бывшего депутата горсовета Уфы в мошенничестве

Александр Баутский обвиняется в том, что взял деньги за квартиры и потратил их

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего Александра Баутского, сообщается на официальном сайте ведомства.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в покушении на мелкое взяточничество.

По версии следствия, в августе 2010 года Баутский, будучи учредителем и директором компании-застройщика ООО КТП «Стройтехмонтаж», взял у двоих клиентов 6,8 млн рублей в счет оплаты квартир в строящемся доме.

- Однако обвиняемый не внес денежные средства на счет организации, а потратил на свои нужды, - сообщили в прокуратуре. - Чтобы ввести потерпевших в заблуждение и создать видимость исполнения обязательств, он в течение года разрешал им осматривать строящееся жилье и провести перепланировку в квартирах.

Также, Баутского обвинили в том, что в августе 2015 года он попытался передать инспектору ДПС взятку в 5 тыс руб, чтобы избежать составления административного протокола по факту вождения в нетрезвом виде.

Тогда Баутский был депутатом горсовета Уфы, а сейчас является кандидатом в депутаты.

- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления, - уточнили в прокуратуре. - После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Материалы по теме