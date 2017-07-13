В 13 районах Башкирии введен режим ЧС из-за непогоды

О введении режима ЧС сообщает ГТРК Башкортостан со ссылкой на вице-премьера правительства РБ Ирека Мухаметдинова.
- Больше всего от непогоды пострадали Белебеевский, Буздякский, Бакалинский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Краснокамский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Чишминский районы, - говорится в сообщении. - Однако, гибель посевов зафиксирована лишь в отдельных хозяйствах 13 районов, где введён режим ЧС.
По словам вице-премьера, кормозаготовка сегодня вызывает напряжение.