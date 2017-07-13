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В 13 районах Башкирии введен режим ЧС из-за непогоды

13 июля 2017, 14:52
Несмотря на то, что в регионе потеплело, режим ЧС все-таки введен в 13 районах Башкирии. Гибель посевов пока зафиксирована не во всех из них.

О введении режима ЧС сообщает ГТРК Башкортостан со ссылкой на вице-премьера правительства РБ Ирека Мухаметдинова.

- Больше всего от непогоды пострадали Белебеевский, Буздякский, Бакалинский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Краснокамский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Чишминский районы, - говорится в сообщении. - Однако, гибель посевов зафиксирована лишь в отдельных хозяйствах 13 районов, где введён режим ЧС.

По словам вице-премьера, кормозаготовка сегодня вызывает напряжение.

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