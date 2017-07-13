Большой футбол вернется в Уфу 23 июля

Завтра, 14 июля, открывается новый футбольный сезон. Он начнется матчем Суперкубка между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив». А футбольный клуб «Уфа» свой первый матч сыграет на выезде против новичка премьер-лиги «Тосно» (Ленинградская область). Матч пройдет в субботу 15 июля.