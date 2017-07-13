Большой футбол вернется в Уфу 23 июля

Завтра, 14 июля, открывается новый футбольный сезон. Он начнется матчем Суперкубка между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив». А футбольный клуб «Уфа» свой первый матч сыграет на выезде против новичка премьер-лиги «Тосно» (Ленинградская область). Матч пройдет в субботу 15 июля.
А свой первый домашний матч «Уфа» сыграет в воскресенье, 23 июля, на стадионе «Нефтяник». Соперником уфимцев станет «Спартак» «Москва», чемпион страны.
- Уже доступны билеты на этот матч на официальном сайте клуба, - сообщили в клубе. – Билеты стоят от 300 до 1000 рублей.
А сегодня клуб представит своим болельщикам новую форму. Презентация состоится в 19.30 в ТЦ "Мега". Следите за нашим сайтом, мы расскажем об этом вечером.