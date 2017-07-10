В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 150 объектах

С 11 по 13 июля в Уфе в связи с ремонтными работами холодной и горячей воды не будет в 155 зданиях, большинство из которых - жилые дома. "Уфаводоканал" опубликовал график отключений.