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В Уфе на этой неделе отключат воду более чем на 150 объектах

10 июля 2017, 10:19
С 11 по 13 июля в Уфе в связи с ремонтными работами холодной и горячей воды не будет в 155 зданиях, большинство из которых - жилые дома. "Уфаводоканал" опубликовал график отключений.

Как следует из сообщения на официальном сайте "Уфаводоканала", завтра 11 июля запланированы два отключения в Калининском и Советском районах Уфы

с 10 до 24 часов, холодная вода:

- Гвардейская, 36;

- Олимпийская, 43;

- Зеленая, 2.

10.30 до 23.30, холодная и горячая вода:

- ул. Бабушкина 17, 17а,19;

- переулок Дачный, 4, 6а;

- ул. С. Халтурина 3, 28, 39/1, 41, 41/1;

- ул. Бабушкина, 1, 16, 17/1;

- ул. Б. Гражданская 22, 30;

12 июля

Октябрьский район

с 10 часов 12 июля до 4 часов 13 июля, холодная и горячая вода:

- ул. Гагарина 23, 25, 25/1, 29, 29а, 29/1, 31, 31/1;

- ул. Рыльского 8/2,10/1,12/1,12/2,14/1;

- ул. Б.Бикбая 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 29а, 31, 33;

Советский район

с 10.30 до 18.30, холодная вода:

- ул. Белякова 45,47,49,51,53,55,57,59,61,66,68,70,72,74,76,78,78а,80.

- ул. Миасская 42б,44,46,48,51,53;

- ул. Антонова 43,46а,48,50,52;

- ул. Карла Маркса 102,104,104а;

- ул. Свидерского 3,5;

- ул. Пермская 1,2,4;

- ул. Ленина 127;

- ул. Белякова 82.

13 июля

Калининский район

с 10 до 24 часов, холодная и горячая вода:

- ул. Т.Янаби 45,47, 47/1, 49,49/1,49/2,49/3,51, 51/1, 53, 53/1,53/2;

- ул. Ферина 20,20/1,20/2,22,24,24/1,24/2,24/3,26,28;

- ул. Фронтовых бригад 3,5,7,9,11;

- ул. Ферина 22/1, 22/2;

с 10 часов 13 июля до 9 часов 14 июля, холодная вода

- ул. Северная 2,2б,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22;

- ул. Центральная 22а, 42б;

- территория 2-ого подъема Шакшинского водозабора.

Октябрьский район

с 10.30 до 22.30, холодная вода

- ул. Лесотехникума 10,12,14;

- ул. Иркутская 1;

- проспект Октября 80/1,80/2;

- ул. Иркутская 48а

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