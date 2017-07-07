В Уфе в парке Победы появится мемориал в честь моряков Башкирии

К октябрю в уфимском парке Победы планируют установить мемориальный комплекс, посвященный героическому подвигу моряков Башкирии, сообщили в администрации Орджоникидзевского района Уфы.
Сейчас в парке установили белую стелу, на верхушке которой установлен Ботик Петра I. Но это только часть комплекса.
Председатель Морского собрания Башкирии Юлай Муратов, занимающийся созданием мемориального комплекса в парке Победы, рассказал, что планируется установка четырех фигур вокруг постамента, а именно Петра I, адмиралов Ушакова, Макарова и Нахимова.
Напомним, в 2014 году в парке Победы уже установили рубку атомной подводной лодки, а в 2017 - памятник девушки на волне.
- Если все сложится удачно, то открытие комплекса ожидается в октябре этого года, - сообщили в районной администрации.