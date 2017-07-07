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В Уфе в парке Победы появится мемориал в честь моряков Башкирии

7 июля 2017, 10:35
Сейчас уже установили стелу с ботиком Петра I, она символизирует создание морского флота.

К октябрю в уфимском парке Победы планируют установить мемориальный комплекс, посвященный героическому подвигу моряков Башкирии, сообщили в администрации Орджоникидзевского района Уфы.

Сейчас в парке установили белую стелу, на верхушке которой установлен Ботик Петра I. Но это только часть комплекса.

Председатель Морского собрания Башкирии Юлай Муратов, занимающийся созданием мемориального комплекса в парке Победы, рассказал, что планируется установка четырех фигур вокруг постамента, а именно Петра I, адмиралов Ушакова, Макарова и Нахимова.

Напомним, в 2014 году в парке Победы уже установили рубку атомной подводной лодки, а в 2017 - памятник девушки на волне.

- Если все сложится удачно, то открытие комплекса ожидается в октябре этого года, - сообщили в районной администрации.

#Новости#Разиф Абдуллин#Город
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