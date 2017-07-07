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В Башкирии предстанут перед судом 13 наркоторговцев

7 июля 2017, 17:43
У них изъяли наркотиков почти на 20 миллионов рублей.

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило в суд дело в отношении 13 местных жителей в возрасте от 20 до 40 лет. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном и особо крупном размерах, сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые, большинство из которых нигде не работали, объединились в организованную преступную группу для создания наркобизнеса в Уфе и Стерлитамаке.

Роли распределили так. Один человек покупал крупные партии синтетических наркотиков в Москве и доставлял груз в Уфу. Он же вместе со своей сожительницей фасовал наркотики партиями до 1 кг и передавал другим членам группировки. Те их закладывали в тайники.

Действовали сообщники по всей Башкиии, по крайней мере задержаны они были в 4 разных городах и районах.

- При личном досмотре обвиняемых, а также в ходе обысков по месту их жительства и осмотров автомашин обнаружено 5 видов синтетических наркотиков весом более 13 кг, - сообщили в прокуратуре. - На черном ранке их стоимость составляет почти 20 млн рублей. Большинство обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело в количестве 147 томов направлено в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.

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