В Башкирии предстанут перед судом 13 наркоторговцев

- При личном досмотре обвиняемых, а также в ходе обысков по месту их жительства и осмотров автомашин обнаружено 5 видов синтетических наркотиков весом более 13 кг, - сообщили в прокуратуре. - На черном ранке их стоимость составляет почти 20 млн рублей. Большинство обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело в количестве 147 томов направлено в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.